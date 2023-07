Formula1 | a Silverstone la pole è sempre di Verstappen

(Di sabato 8 luglio 2023) Quintaconsecutiva di Max, 27esima in carriera, settima nel 2023. Il leader del mondiale precede le due McLaren di Norris e Piastri tornate grandi nella gara di casa. Un ...

Dall'Austria sembra essere cambiato tutto. E' stata la McLaren la vera sorpresa del sabato di, con Norris 2° e Piastri 3° . Nel caso di Lando, un risultato preso con leggerezza ed una battuta: se solo non ci fosse stato Verstappen... GP Gran Bretagna, qualifiche: cronaca, tempi e ...Quinta pole consecutiva di Max Verstappen a, 27esima in carriera, settima nel 2023. Il leader del mondiale precede le due McLaren di Norris e Piastri tornate grandi nella gara di casa. Un boato del pubblico inglese aveva salutato il ...Sessione molto più lineare rispetto a quella che ha aperto il sabato pomeriggio di, ma anche in questo caso il miglioramento della pista è stato rapido e costante, cosa che ha tenuto la ...

Formula 1, GP Silverstone: Verstappen in pole in Gran Bretagna, Leclerc 4° e Sainz 5° Sky Sport

Roma, 8 lug. (askanews) - Quinta pole consecutiva di Max Verstappen a Silverstone, 27esima in carriera, settima nel 2023. Il leader del mondiale precede le ...Prima dell'avvento della pioggia, la terza sessione libera di Silverstone ha presentato una Ferrari in gran forma. Charles Leclerc, nonostante non abbia partecipato al secondo turno ...