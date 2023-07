Formula 1 | Gp Gran Bretagna | pole per Verstappen Quarto Leclerc davanti a Sainz

È Max Verstappen ad aggiudicarsi la pole position nel Gp diBretagna di1 con il tempo di 1'26 720, precedendo le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente secondo e terzo a 241 e 372 millesimi. Quarta e quinta piazza invece per ...Le McLaren hanno fatto unlavoro: forse si sono tenuti qualcosa per la gara di casa, non lo so, però complimenti a loro. Domani sarà interessante, perché solitamente perdono delle posizioni la ...... dietro di lui l'altra rossa di Sainz (Afp) Max Verstappen con la Red Bull conquista a Silverstone la pole postion del Gp diBretagna, decimo appuntamento del Mondiale 2023 di1. Il ...

Formula 1, GP Silverstone: Verstappen in pole in Gran Bretagna, Leclerc 4° e Sainz 5° Sky Sport

Il campione del mondo in carica ha conquistato la pole davanti a Norris e Piastri: beffate le Ferrari, 4° Leclerc e 5° Sainz.Il campione del mondo in carica ha conquistato la pole davanti a Norris e Piastri: beffate le Ferrari, 4° Leclerc e 5° Sainz.