Formazioni ufficiali Inghilterra-Spagna | finale Europei Under 21 2023

(Di sabato 8 luglio 2023)si sfideranno nella finalissima degli21, ecco le. Tantissime le sorprese nel torneo con l’uscita della Germania e dell’Italia ai gironi e l’eliminazione della Francia nei quarti dicontro l’Ucraina. Solamentehanno rispettato le aspettative. Percorso netto per gli inglesi, che non hanno ancora subito gol e arrivano incon un incoraggiante 3-0 contro la sorpresa Israele. Un solo pareggio per gli iberici, contro l’Ucraina ai gironi poi battuta in semi4-1. Il calcio d’inizio è alle ore 18. Ecco le sceltedei due allenatori. INGHILTTERRA: in ...

Ledi Inghilterra - Spagna INGHILTERRA U21 (4 - 4 - 2): Trafford; Garner, Harwood - Bellis, Colwill, Aarons; Smith - Rowe, Jones, Gomes, Palmer; Gibbs - White, Gordon. SPAGNA U21 ......

La partita Islanda U19 - Norvegia U19 di Venerdì 7 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 2° giornata degli Europei U19 ...La partita Grecia U19 - Spagna U19 di Venerdì 7 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la seconda giornata degli Europei U19 ...