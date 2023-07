Foggia | scontro in tangenziale | due morti e quattro feriti Incidente stamattina

Una persona è morta, altre cinque sono rimaste ferite.per cause da dettagliare, impatto fra due auto in tangenziale distamani.... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ]frontale, gravissima una donna. Ferita anche ... I servizi territoriali di Bari - Bat, Brindisi,, Lecce e Taranto hanno effettuato i necessari ...tra auto e tir, un morto a Cerignola. Come ricostrusce 'Today', l'incidente è avvenuto alle 10:30 di venerdì 30 giugno lungo il Tratturello regione ponte di Bovino, una strada ...

Spaventoso incidente stradale sulla 'Tangenziale di Foggia': due morti e quattro feriti nel violento scontro tra due auto FoggiaToday

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Una persona è morta, altre cinque sono rimaste ferite. Scontro per cause da dettagliare, impatto fra due auto in tangenziale di Foggia stamani.