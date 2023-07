Foggia | investito mentre era in bici | 49enne morto dopo quattro giorni di agonia Donati gli organi

(Di sabato 8 luglio 2023) Gianluca Ritrovato èieri,di. Ilfisioterapista di, che lavorava per Universo Salute, era inquando venneda un’autopercorreva il cavalcaferrovia di via Manfredonia. La conducente dell’auto si fermò per prestare soccorso. Ricoverato in condizioni disperate nel policlinico Riuniti, la morte cerebrale dell’uomo è stata dichiarata ieri pomeriggio. I congiunti hanno acconsentito alla donazione degli. L'articoloera in...

Gianluca Ritrovato è morto ieri, dopo quattro giorni di agonia. Il 49enne fisioterapista di, che lavorava per Universo Salute, era in bici quando venneda un'auto mentre percorreva il cavalcaferrovia di via Manfredonia. Ricoverato in condizioni disperate nel policlinico ...

Ciclista investito: avviate le procedure tecniche per stabilire la morte cerebrale di Gianluca FoggiaToday

