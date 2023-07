Foggia | frontale sulla tangenziale | morti due 19enni

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 8 luglio 2023) Duesonoin un incidente stradaledi, statale 673, avvenuto questa mattina. Nelsono rimaste ferite altre 4 persone. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto su cui viaggiavano il ragazzo e la ragazza si è scontrata, per cause ancora da accertare, con un altro veicolo. I quattro feriti sono stati trasportati al Policlinico Riuniti di. Preoccupano le condizioni di uno dei quattro, ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, i Vigili del fuoco e il personale del 118.