FIFAe Club World Cup | come seguire l’evento Esports del momento

(Di sabato 8 luglio 2023) (Adnkronos) – Il 9 luglio si terrà la finale delCup, organizzato da FIFA e EA Sports. Vedrà scontrarsi 24divisi in quattro gruppi da sei squadre ciascuno, a partire dal 7 luglio. Ogni team vincitore riceve tre punti, le partite in pareggio fanno guadagnare un punto, zero quando si perde. I quattrovincitori verranno spostati alla fase Knockout, l’8 e il 9 luglio. In questa fase a eliminazione diretta verrà eletto ilvincitore della coppa, nella finale che si giocherà in Arabia Saudita. Il montepremi è di un milione di dollari, così divisi: 300 mila dollari al vincitore, 150 mila al secondo, 75 mila ciascuno al terzo e al quarto classificato, con premi a scalare fino a 10 mila dollari agli ultimi classificati. Per l’Italia partecipano le squadre ...

In two weeks, the Middle-Eastern country will play host to one of the biggest esports tournaments, the eFifa Club World Cup and the eFifa Nations tournament, where top gamers from around the globe ...The FIFAe Club World Cup is the final event of the 2023 FIFAe Club Series organised by FIFA. The best clubs throughout the year have qualified for this event, with Team South Africa competing in Group ...