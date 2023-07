Fiat - I 20 anni della Panda nata Gingo - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 8 luglio 2023) Non era facile ripensare un modello amato come ladi Giorgetto Giugiaro. E in effetti, sembra che a Torino non volessero prendersi questa responsabilità: ladi seconda generazione, arrivata sul mercato dopo ben 23di carrieraprogenitrice, venne infatti presentata come. Proprio così: quella mostrata al Salone di Ginevra del 2003 fu una vettura dal nome inedito e giocoso, ma anche troppo simile a Twingo, almeno secondo la Renault. Forse per le protesteCasa francese, nonché di molti automobilisti, italiani e no, affezionati al nome precedente, nell'estate del 2003 arrivò il colpo di scena: la nuova citycar, per la felicità di tanti appassionati, venne ribattezzata, quando ormai mancavano poche settimane ...