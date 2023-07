Ferri | «Frattesi | con l’Inter grande salto Bisogna avere pazienza»

(Di sabato 8 luglio 2023) L’arrivo di Davideha acceso il mercato dele le aspettative sui nerazzurri in vista della prossima stagione. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex giocatore del Torino, Giacomo, ha parlato proprio del suo acquisto.– Questo il pensiero di Giacomosull’acquisto di Davideda parte del: «Insieme a Barella e Tonali è tra i centrocampisti italiani più forti. Quando si fa unin una big comeessere pronti adanche. All’inizio per il momento sceglierei ancora Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

... mentre si annuncia torrida l'estate di Zaniolo, aicorti con la Roma . Il Milan dopo lo ...Traore Sanches Dybala NAPOLI Deulofeu Casale Ostigard Solbakken Nandez Bernardeschi ROMA Celik......Sanches Botman NAPOLI Deulofeu Ostigard Sirigu Nandez Bernardeschi Maximiano ROMA Celik... Fabian, in scadenza nel 2023, è aicorti col club e piace alla Juve . La Roma, oltre al sogno ...... mentre si annuncia torrida l'estate di Zaniolo, aicorti con la Roma . Il Milan dopo lo ...Traore Sanches Dybala NAPOLI Deulofeu Casale Ostigard Solbakken Nandez Bernardeschi ROMA Celik...

Ferri: “Frattesi top ma i titolari all’Inter sono Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan” fcinter1908

Frattesi stipendio Inter – Ora è ufficiale: Davide Frattesi è un nuovo giocatore dell’Inter. L’annuncio è arrivato nella serata di ieri da parte del club… Leggi ...L’ex calciatore e bandiera del Torino Giacomo Ferri è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per parlare dei granata e non solo. Il colpo di Frattesi per l’Inter come lo vedi “Lui, Tonali e Barella ...