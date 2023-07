Federico Fashion Style travolto dal dolore | “Mi hanno tolto la casa”

(Di sabato 8 luglio 2023) Non è un momento semplice per. Il parrucchiere rivela: “Mila. Cosa sta succedendo.è certamente uno dei personaggi più eccentrici del mondo dello spettacolo. Il pubblico è abituato a vedere il parrucchiere sempre col sorriso e i suoi look fuori dagli schemi, ma questa voltaLauri, questo il suo nome all’anagrafe, si è mostrato in una veste del tutto inedita.in lacrime (SpecialMag) – InstagramL’hair stylist sta vivendo un momento davvero difficile nella sua vita privata. Il coming out ha portato certamente un grande stravolgimento nella sua vita, ma a creargli ...

Leggi AncheStyle è dimagrito 25 chili, in guerra con la ex 'Ciao ragazzi, oggi è un giorno molto brutto per me perché tra qualche giorno dovrò lasciare la mia casa - spiega in lacrime...In diverse storie Instagram lo sfogo del noto hairstylist, da mesi al centro di una delicata battaglia con la ex compagna e madre della ...Style, il celebre parrucchiere delle star, si è aperto e ha condiviso con i suoi follower su Instagram un momento difficile della sua vita. In un post ...

Federico Fashion Style, lacrime su Instagram: «Oggi è un giorno molto brutto per me, devo lasciare la mia casa leggo.it

Federico Fashion Style racconta sui social di essere costretto ad abbandonare la sua casa per effetto della decisione del tribunale che ha stabilito ...Chi è l'ex moglie di Federico Fashion Style Che fine ha fatto Letizia Porcu, cosa è successo, perché si sono lasciati.