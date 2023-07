Federer | che gaffe con la principessa Kate | prova a baciarla! La reazione è inaspettata

(Di sabato 8 luglio 2023) LONDRA (REGNO UNITO) - Prima l'ovazione del pubblico di Wimbledon , poi la '' con laMiddleton per Roger, che nello Slam londinese ha trionfato otto volte (record del ...

LONDRA (REGNO UNITO) - Prima l'ovazione del pubblico di Wimbledon , poi la 'gaffe' con la principessa Kate Middleton per Rogernello Slam londinese ha trionfato otto volte (record del quale ora va a caccia Nole ...VIDEO Per la prima volta dal suo ritiro, Rogerè tornato sul Centrale di Wimbledon,lo ha visto trionfare in otto occasioni. Lo svizzero, ospite del Royal Box e della Principessa Kate ...Ecco il videovede coinvolti tutti i protagonisti: Le ultime su RogerIl venti volte vincitore di titoli del Grande Slam ha parlato così recentemente ai microfoni della CNN ed ha discusso ...

Federer: "Wimbledon è sempre speciale, avevo paura del ritiro" Sky Sport

Fuori programma sul palco reale all'All England Club, dove lo svizzero otto volte vincitore dello Slam londinese era ospite d'onore: cos'è successo ...Intervistato da Sue Barker, Roger Federer è tornato a parlare del suo legame con Wimbledon: "Wimbledon è speciale in tutti gli aspetti, ti sembra di giocare in un giardino. La vittoria del 2003 è stat ...