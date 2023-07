Famiglia travolta in Cadore | arrestata l' investitrice | era al cellulare

(Di sabato 8 luglio 2023) SANTO STEFANO DI. «Camminavamo sul marciapiede in fila indiana e ho sentito solo un rumore: fsiuuh', come di un missile. Poi un silenzio agghiacciante e il sangue sparso...

Una tragedia che lascia sgomenti soprattutto per come è avvenuta. Unaè statamentre passeggiava su un marciapiede a Santo Stefano di Cadore (in Trentino) da un''Audi nera guidata da una ragazza 31 enne della Baviera. Le vittime si è accertato che ...È stata arrestata dai carabinieri nella tarda serata di ieri la trentenne tedesca, Angelika Hutter , che era alla guida dell'Audi nera che ieri ha travolto unadi quattro persone , uccidendone tre, compreso un bimbo di due anni, a Santo Stefano di Cadore (Belluno). Lo riportano i quotidiani locali. I militari hanno trasformato il fermo della donna ...Era stata fermata e denunciata qualche giorno fa a Bolzano, perchè trovata in possesso di oggetti atti ad offendere, Angelika Hutter, l'automobilista tedesca 31enne originaria di Deggendorf, un comune ...

SANTO STEFANO DI CADORE. «Camminavamo sul marciapiede in fila indiana e ho sentito solo un rumore: fsiuuh', come di un missile. Poi un silenzio agghiacciante e il sangue ...La tragedia di Santo Stefano di Cadore, una famiglia travolta sulla strada mentre passeggiava e tre morti, colpisce direttamente anche Sant’Angelo dei Lombardi. Marco Antoniello, una ...