Famiglia travolta e uccisa da un' auto | il nonno superstite | ' Ho visto mio nipote schiacciato e mia moglie volare Vorrei essere morto anch'

(Di sabato 8 luglio 2023) ', sarebbe stato meglio così'. Lucio Potente 68 anni, ex portiere e allenatore, conosciutissimo a Mestre e Jesolo, è sotto shock. Parla, e piange. È ilsopravvissuto della ...

È il nonno sopravvissuto delladistrutta dall' auto che giovedì pomeriggio attorno alle ore 15,45 ha falciato un'interaa Santo Stefano di Cadore nel Bellunese uccidendo tre persone,...Una tragedia che lascia sgomenti soprattutto per come è avvenuta. Unaè statamentre passeggiava su un marciapiede a Santo Stefano di Cadore (in Trentino) da un''Audi nera guidata da una ragazza 31 enne della Baviera. Le vittime si è accertato che ...È stata arrestata dai carabinieri nella tarda serata di ieri la trentenne tedesca, Angelika Hutter , che era alla guida dell'Audi nera che ieri ha travolto unadi quattro persone , uccidendone tre, compreso un bimbo di due anni, a Santo Stefano di Cadore (Belluno). Lo riportano i quotidiani locali. I militari hanno trasformato il fermo della donna ...

Belluno, famiglia travolta da un’auto: arrestata la donna tedesca che era al volante. Esami tossicologici neg… la Repubblica

«Vorrei essere morto, sarebbe stato meglio così». Lucio Potente 68 anni, ex portiere e allenatore, conosciutissimo a Mestre e Jesolo, è sotto shock. Parla, ...SANTO STEFANO DI CADORE. «Camminavamo sul marciapiede in fila indiana e ho sentito solo un rumore: fsiuuh', come di un missile. Poi un silenzio agghiacciante e il sangue ...