Famiglia travolta a Santo Stefano di Cadore | nel video l’auto di Angelika Hutter arriva a tutta velocità Poi il rumore dello schianto

(Di sabato 8 luglio 2023) Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza di un magazzino che si affaccia sulla strada in cui è avvenuto l’incidente in cui lo scorso 6 luglio sono morte tre persone, tra cui un bambino di due anni, adi, nel Bellunese. Le immagini mostranoguidata dalla turista tedescasfrecciare a grandesul rettilineo e pochi secondi dopo ilterribile dell’impatto. Nellosono stati falciati, mentre passeggiavano sul marciapiede, Mariagrazia Zuin, 64 anni, suo genero Marco Antoniello, di 48, e il nipote Mattia di due anni, morto in ospedale. Con loro c’era la moglie di Antoniello, Elena Potente (42), che ha riportato ferite non ...

