Famiglia investita sul marciapiede | nuova ipotesi al vaglio | “Investimento volontario”

Leggi su tpi

(Di sabato 8 luglio 2023) Continuano le indagini sull’incidente avvenuto giovedì scorso a Santo Stefano di Cadore, dove unaè stata travolta da un’Audi guidata da una 31enne tedesca. Una delle possibilità che non vengono escluse dagli inquirenti è che l’, in cui sono morte tre persone tra cui un bambino di due anni, possa essere stato deliberato. Frutto forse di una rabbia incontrollata, secondo quanto riporta l’Ansa, che cita come elementi a supporto l’assenza di qualsiasi segno di frenata, il fatto che in quel punto la strada fosse rettilinea e che i carabinieri non abbiano accertato alcun segno di sbandata prima del punto in cui è avvenuto l’impatto. I militari hanno anche raccolto le parole di un testimone che ha visto la donna litigare furiosamente con una persona, salire in macchina e ripartire sgommando pochi attimi prima della tragedia. La ...