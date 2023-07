Fabi | le famiglie italiane non pagano rate per 14 | 9 miliardi

(Di sabato 8 luglio 2023) Valgono 14,9di euro ledi mutui e prestiti vari non pagate da quasi un milione di. Lo sostiene laindicando tra le cause delle insolvenze "l'aumento del costo del ...

Valgono 14,9 miliardi di euro le rate di mutui e prestiti vari non pagate da quasi un milione diitaliane. Lo sostiene la Federazione autonoma bancari italiani () indicando tra le cause delle insolvenze "l'aumento del costo del denaro, l'incremento dei tassi e la corsa dell'...vedi anche Tassi d'interesse sui mutui in crescita, così pesano sulleFOTOGALLERY ©IPA/...rischiano aumenti fino al 70% Secondo le previsioni della Federazione autonoma bancari italiani (),...La situazione è insomma grave, 'e sta peggiorando', rileva la stessa. 'Leindebitate in Italia sono 6,8 milioni, quindi stiamo parlando di circa il 25% del totale, di queste 3 milioni e ...

Complessivamente, i crediti deteriorati delle famiglie sono arrivati ... E' il quadro che emerge da un'analisi della Fabi, frutto di elaborazioni su statistiche della Banca d'Italia. Del totale di ...