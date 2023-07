F1 | squalificato Valtteri Bottas dalle qualifiche del GP di Gran Bretagna | domani il finlandese partirà ultimo

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) Prosegue la pessima annata di. Il, infatti, è statoal termine delledelPremio di, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, aggiungendo un nuovo episodio da dimenticare al suo campionato. Sul tracciato di Silverstone il pilota della Alfa Romeo è stato in grado di passare il taglio della Q1 ma, contemporaneamente, è stato costretto a fermare la sua vettura in pista per colpa di un problema tecnico. Un guaio che ha impedito all’ex pilota di Williams e Mercedes di prendere parte alla Q2, per cui avrebbe concluso il suo sabato in 15a posizione. Ma, come ha comunicato la FIA pochi minuti fa, lo scandinavo è stato escluso dai risultati dellee ...