F1 | Sergio Perez | “La bandiera rossa nella Q1 ha rovinato i piani In queste condizioni fatico troppo”

(Di sabato 8 luglio 2023) Non ha voglia di sorridereal termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Silverstone infatti si è scritta una nuova pagina della crisi ormai conclamata del messicano che, nonostante disponga di una Red Bull, non arriva alla Q3 per la quinta volta consecutiva. Un risultato quanto mai allarmante che ribadisce come “Checo” sia in una crisi nera. Dopo la buona gara del Red Bull Ring della scorsa settimana, il team di Milton Keynes confidava in una conferma anche sulla pista di casa, ma il nativo di Guadalajara ha concluso il suo sabato giàQ1 a distanza siderale da Max Verstappen e domani sarà costretto a scattare dalla 16a posizione della griglia di partenza. Al termine della qualifica,...

Nella classifica iridata, l'olandese comanda con 229 punti e con un vantaggio di 79 punti sul primo degli inseguitori, il suo compagno di squadra(148). Per Leclerc si è trattata di una "...Un'altra pole per Max Verstappen, ma anche un'altra qualifiche molto complicata perin questo fine settimana di Silverstone. Per Helmut Marko i problemi odierni del messicano derivano tutti dal riscaldamento della gomma in un Q1 piuttosto rocambolesco a causa della ...Ferrari battute a sorpresa dalle McLarencome spesso è accaduto in questo inizio di 2023 non è riuscito a superare il Q1 in condizioni di asfalto miste, e l'esclusione del messicano è stata già una 'finestra' che si è aperta per ...

Silverstone, Perez molla: "Domani lotto per la pole" | FP FormulaPassion.it

(LaPresse) Max Verstappen ha conquistato la pole position nel Gp di Gran Bretagna, decimo appuntamento del mondiale di Formula Uno. L'olandese ...N elle Qualifiche del GP di F1 di Gran Bretagna 2023, le sorprese non sono mancate per una sessione piena di colpi di scena, novità e lotte all'ultimo respiro. E' Max Verstappen il poleman anche di qu ...