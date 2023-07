F1 oggi Silverstone | gli orari in tv | dove vedere il GP di Gran Bretagna in diretta Sky e NOW

...sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna a. Tutti contro Verstappen Ieri, come da pronostico, Max Verstappen ha comandato la classifica sia nelle PL1 che nelle PL2....Formula 1,terza sessione di prove libere del Gp di Gran Bretagna a. Poi, a partire dalle 16.00, finalmente le qualifiche. Intanto l'olandese Max Verstappen, campione del mondo e leader del ...Speriamo anche chesia asciutto '. Le parole di Sargeant ' È stato un discreto venerdì a, nonostante le temperature elevate e il vento forte abbiano reso il circuito molto ...

Qualifiche F1 GP Silverstone oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in ... Fanpage.it

Notte intensa per la Ferrari a Silverstone: il team di Maranello ha lavorato fino alle ore piccole per risolvere il problema elettrico che ha appiedato Charles Leclerc nelle seconde libere del Gran ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26 Si prefigura una corsa contro il tempo soprattutto per Charles Leclerc, costretto a saltare tutta la FP2 e quindi un po' indietro rispetto ai suoi colle ...