F1 | Max Verstappen | “Sorpreso di vedere la McLaren così vicina | prima del Q3 ho gestito”

(Di sabato 8 luglio 2023) Maxin pole position anche nel GP di Gran Bretagna a Silverstone. L’olandese è riuscito a primeggiare in una qualifica tiratissima mettendosi alle spalle le duedi Lando Norris e Oscar Piastri e le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. L’egemonia del campione del mondo è sempre più intoccabile. Queste le sue parole dopo la quinta pole position consecutiva: “Sono state qualifiche piuttosto pazze, frenetiche. La pista era scivolosa in alcuni punti, ma siamo riusciti a fare i nostri giri e nel Q3 siamo riusciti a fare la differenza. Fantastico nellavicino e io sono contento di essere in pole“. “Nel Q1 e nel Q2 ci sono state tante chiazze umide sulla pista, ma sapendo di avere una macchina competitiva non era necessario spingere al 100%. Nel Q3 abbiamo ...