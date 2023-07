F1 | Max Verstappen inarrestabile | c’è ancora spettacolo quando si parte con un vincitore designato?

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) Una dolce noia per Max. L’olandese della Red Bull ha ottenuto la pole-position del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2023 di F1. Sullo storico tracciato di Silverstone, l’alfiere della scuderia di Milton Keynes ha dato seguito a quanto già visto in stagione, ottenuto la quinta pole consecutiva e la settima in questo 2023. Mettendo tutto insieme si tratta del 27° centro nel time-attack per Max, che così scavalca nella classifica alltime (nono piazza) il finlandese Mika Hakkinen. A questo punto ci si prepara per un altro assolo in vista della gara di domani. Tenuto conto di quanto già accaduto nell’annata, il pacchetto-RB19 si esalta ancor di più con benzina nel serbatoio e in tutte le condizioni. Che ci sia il sole e o la pioggia, poco cambia. E’ sempre il neerlandese a monopolizzare a svettare e l’interesse riguarda la sfida ...