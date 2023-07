F1 | Leclerc Tutto è possibile | Vasseur Ferrari competitive

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 8 luglio 2023) Sainz "Ci aspettiamo una battaglia con tante macchine ravvicinate" SILVERSTONE (INGHILTERRA) - Qualifica non adatta ai deboli di cuore quella andata in scena sul circuito di Silverstone, teatro del Gran Premio di Gran Bretagna che scatterà domani alle ore 16. In una sessione con condizioni della pis