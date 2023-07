(Di sabato 8 luglio 2023) La rivelazione del sabato di Silverstone è senza dubbio alcuno la. Lando Norris e Oscar Piastri si sono attestati rispettivamente in seconda e terza posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, “bagnando il naso” allae pagando dazio esclusivamente all’inarrivabile Max Verstappen. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Nessuno, neppure i diretti interessati. Subito dopo la fine delle qualifiche, nel box dellasembrava fosse appena stato vinto il Mondiale. Meccanici entusiasti e increduli, Zak Brown esaltato nel “dare il cinque” a chiunque incontrasse, in una scena esilarante che tanto ha ricordato quella di Topper Harley, interpretato da Charlie Sheen, nel film di culto “Hot Shots!”, parodia di Top Gun. Un’immagine bella, calorosa e genuina. Ben diversa dalle esultanze ingessate di tanti altri. Norris, ...

Anche la notifica si baserà su sistema di colori: l'e il rosso, con eventuale introduzione del giallo. In Italia il servizio sarà operativo per zone sismiche, onde anomale e zone ...Anche la notifica si baserà su sistema di colori: l'e il rosso, con eventuale introduzione del giallo. In Italia il servizio sarà operativo per zone sismiche, onde anomale e zone ...

F1, lampo arancione a Silverstone! Ferrari battuta dalla McLaren, il Team di Woking torna al vertice OA Sport

Temporali forti su tutta la Toscana fino alle 8:00 di sabato 1 luglio. A Livorno interventi della Guardia costiera ...ALESSANDRIA - Un servizio per cellulari che invia notifiche tempestive sulle zone di allerta in tempo reale, senza bisogno di installare un'app. É scopo ...