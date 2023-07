F1 | la McLaren torna in auge | una sorpresa inaudita o frutto di un lavoro sul lungo periodo?

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) “A volte rino”, titolava un celebre libro di Stephen King. In questo caso non c’è nulla di misterioso, né tanto meno “horror”. Stiamo parlando della rinascita della, senza mezzi termini, al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Silverstone, che dista davvero una manciata di chilometri dalla sede della storica scuderia inglese, Lando Norris e Oscar Piastri hanno messo in mostra la migliore versione della MCL60 della stagione, per distacco. La pole position, nemmeno a dirlo, è finita nelle mani del solito Max Verstappen con il tempo di 1:26.720, andando a soffiarla a Lando per 241 millesimi, proprio sotto la bandiera a scacchi. Terza posizione a 372 per il giovane talento australiano, abile a mettersi alle spalle Charles Leclerc per 44 millesimi e ...