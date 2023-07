L'altra freccia della scuderia di Milton Keynes, Max, non ha fallito centrando la quinta ...sottolineando quanto siano state entusiasmanti per il pubblico le Qualifiche oggi asu ...Ferrari, tensione in Q1 Le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna dinon sono state le più semplici per i venti piloti di Formula 1, date le condizioni ...quanto fatto dae ...Roma, 8 lug. Quinta pole consecutiva di Max, 27esima in carriera, settima nel 2023. Il leader del mondiale precede le due McLaren di Norris e Piastri tornate grandi nella gara di casa. Un boato del pubblico inglese ...

F1 Gp Silverstone, Verstappen in pole e Ferrari insegue Adnkronos

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – Max Verstappen con la Red Bull conquista a Silverstone la pole postion del Gp di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota olandese, ...A Silverstone, il pilota della Red Bull, Max Verstappen, ha conquistato la quinta pole position consecutiva e la settima della stagione 2023 nella sessione di qualifiche di questo pomeriggio valevole ...