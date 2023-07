leggi anche Gp Austria, nella gara sprint vincedavanti a Perez e Sainz Perez fuori in Q1 Proprio la Q1 ha regalato la sorpresa di giornata: la Red Bull di Sergio Perez partirà domani ...- Qualche goccia di pioggia ha voluto sparigliare le carte, mettere un po' di pepe alle qualifiche del gp die poi, con il sole, Maxha stabilito che la ricreazione era finita ed era tempo di ripristinare l'ordine naturale. Il campione del mondo, e leader del Mondiale, ha ribadito poi ...(INGHILTERRA) " E' ancora una volta di Maxil miglior tempo che, nell'ultima porzione di qualifiche, gli vale la pole position per la gara di domenica in quel di. ...

F1 Gp Silverstone, Verstappen in pole e Ferrari insegue Adnkronos

Prima dell'avvento della pioggia, la terza sessione libera di Silverstone ha presentato una Ferrari in gran forma. Charles Leclerc, nonostante non abbia partecipato al secondo turno ...Qualifiche F1 Gran Bretagna 2023, pole position, griglia di partenza, tempi con Verstappen e la Red Bull in pole position a Silverstone.