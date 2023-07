F1 GP Silverstone LIVE | segui la qualifica in diretta

18:30 Gp Gran Bretagna,qualifiche Aè caccia alla pole: segui qui in diretta le qualifiche con iltiming qualificheSargeant, infatti, ha concluso sempre nelle ultime posizioni, invece qui aha raggiunto una inattesa Top5 nelle FP2. Vedremo se la pioggia sarà utile per scalare ancora altre posizioni in ...18:22 GP Gran Bretagna,timing FP3 Ultima ora di collaudi per preparare qualifica e gara, che sono vitali soprattutto per Leclerc che, a causa di un guasto venerdì sulla sua Ferrari, non ha potutto disputare tutto il ...

Qualifiche F1 GP Silverstone oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Leclerc vola in Fp3 la Ferrari ... Fanpage.it

Le FP3 di Silverstone hanno visto il miglior tempo di Leclerc, davanti ad Albon e Alonso: attenzione alla pioggia durante le qualifiche ...Premendo il tasto “Iscriviti ora” dichiaro di aver letto la nostra Privacy Policy e di accettare le Condizioni Generali di Utilizzo dei Siti e di Vendita.