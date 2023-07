F1 GP Gran Bretagna 2023 | Vasseur | “Sensazioni contrastanti | si poteva fare meglio”

Leggi su sportface

(Di sabato 8 luglio 2023) “Lesono un po’. Siamo davanti ai nostri diretti avversari in Mercedes e Aston Martin, ma allo stesso tempo c’è frustrazione perché penso ci fosse margine per ottenere un risultato migliore”. Frederic, team principal della Ferrari, commenta in questo modo il quarto e quinto posto di Leclerc e Sainz nelle qualifiche del GP di. “Non era semplice, le previsioni meteo non erano molto chiare – ha aggiunto – Siamo arrivati al Q3 soltanto con un set di gomme soft, non era l’ideale ma è stato così per tutti. Credo sia stata una buona sessione, ma non siamo riusciti a mettere tutto insieme ed è un peccato perché ottenere le prime due file era possibile. Se è possibile mettere due auto sul podio? Dobbiamo essere ambiziosi”. SportFace.