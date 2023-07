F1 | GP Gran Bretagna 2023 | risultati e classifica FP3 Leclerc in testa | Verstappen insegue Arriva la pioggia

(Di sabato 8 luglio 2023) Charlesha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Il pilota della Ferrari si è distinto in una sessione condizionata dal bagnato (si è girato a lungo con gomme intermedie) e ha stampato 1:27.419, mettendo così in fila tutti gli avversari e lanciando con ottimismo verso le qualifiche di oggi pomeriggio. Il monegasco ha preceduto la sorprendente Williams di Alexander Albon per 0.173, mentre Fernando Alonso è terzo con la Aston Martin a 0.365 davanti alla Alpine di Pierre Gasly e alla Mercede di Lewis Hamilton. Carlos Sainz è sesto con l’altra Ferrari, attardato di 0.545 dal compagno di squadra. Maxnon ha voluto forzare con queste condizioni ed è ottavo al volante della Red Bull con un ritardo di 0.847. ...

18:22 GP, Live timing FP3 Ultima ora di collaudi per preparare qualifica e gara, che sono vitali soprattutto per Leclerc che, a causa di un guasto venerdì sulla sua Ferrari, non ha potutto ...SILVERSTONE () " Seconda sessione di prove libere sul tracciato di Silverstone, in, conclusasi con il primo tempo di Max Verstappen, che fa segnare il tempo di 1:28.078. Il campione ...Formula 1, oggi terza sessione di prove libere del Gp dia Silverstone. Poi, a partire dalle 16.00, finalmente le qualifiche. Intanto l'olandese Max Verstappen, campione del mondo e leader del Mondiale di Formula 1 2023, ha dominato la prima e ...

GP Gran Bretagna, FP1: due Red Bull davanti, Leclerc 5° Autosprint.it

In arrivo su Sky Sport e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina dei Motori con la Formula 1, oltre ai campionati FIA… Leggi ...Quasi tutti i team hanno portato a Silverstone novità tecniche e aerodinamiche per il Gran Premio di Gran Bretagna. Vediamo la foto.