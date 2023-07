F1 | Frederic Vasseur sulle scintille tra Leclerc e Sainz | “Il nostro piano era ok | non facciamo drammi”

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) 4° Charles, 5° Carlos. Risultato leggermente al di sotto delle aspettative per la Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valevole come decimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. La Scuderia di Maranello ha avuto la megliorivali Mercedes e Aston Martin, facendosi però sorprendere dalle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri alle spalle del pole-man Max Verstappen con la Red Bull. “Sono state delle qualifiche fantastiche e credo sia positivo per la F1. Da parte nostra abbiamo sensazioni un po’ contrastanti. Siamo davanti ai nostri competitor Mercedes e Aston Martin, ma allo stesso tempo siamo un po’ frustrati perché potevamo ottenere un risultato migliore. Non siamo riusciti a mettere tutto insieme nel Q3. È stata una sessione caotica per tutti e dobbiamo sfruttare al meglio la ...