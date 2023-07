F1 | Fernando Alonso | “Non la qualifica che volevamo | domani contiamo di migliorare in gara”

(Di sabato 8 luglio 2023)non è certo soddisfatto al termine del le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Silverstone, infatti, il portacolori del team Aston Martin non è andato oltre una nona posizione che, oggettivamente, non può certo soddisfare l’asturiano. La pole position, la quinta consecutiva, è andata al solito Max Verstappen, che ha preceduto uno scatenato duo della McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri mai così in forma in questa stagione. Alle loro spalle le due Ferrari e le due Mercedes, quindi Alexander Albon ottavo che ha preceduto proprio. Il commento del due volte campione del mondo al termine della giornata è laconico: “Non è lachein quella che è stata una ...

