F1 | dove può arrivare la Ferrari in gara? Braccio di ferro con McLaren e Mercedes | ma per Verstappen…

(Di sabato 8 luglio 2023) Quarto e quinto posto per lanelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. Un risultato insipido che, peraltro, declassa la Scuderia di Maranello al ruolo di terza forza sul giro secco. Perché immediatamente alle spalle del solito, inarrivabile, Max Verstappen si sono attestate le due sorprendentidi Lando Norris e Oscar Piastri. Peraltro, a ben guardare, le Rosse sono più lontane dal team di Woking di quanto non siano davanti alle. Insomma, un sabato tutto fuorché soddisfacente per il Cavallino Rampante. Se in Austria le Rosse avevano margine sul resto del gruppo, a Silverstone si sono trovate in piena bagarre con parecchi avversari. Cannibale olandese a parte, i valori sono livellati. Basta un dato a dimostrarlo. Fra Verstappen e Norris ci sono 241 millesimi. Tra Norris e Hamilton ne intercorrono 250. In ...