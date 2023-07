F1 | cos’è successo a Sergio Perez e perché partirà in ottava fila

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023)non riesce ad uscire dalla spirale negativa delle ultime settimane e buca ancora una volta l’appuntamento con le qualifiche, strappando solo un modesto 16° posto in griglia (al netto di eventuali penalità) per il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valido come decimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il messicano della Red Bull manca all’appello in Q3 addirittura dalla pole position di Miami (6 maggio), inanellando dunque cinque qualifiche consecutive fuori dai primi dieci. Un trend allarmante per un pilota esperto come Checo, che guida la miglior macchina del lotto e ha come obiettivo minimo quello di piazzarsi subito alle spalle del compagno di squadra Max Verstappen in ogni weekend. Il 33enne di Guadalajara non è mai stato un interprete eccezionale del time-attack, ma la situazione attuale è davvero inspiegabile ed ...