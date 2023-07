F1 | Charles Leclerc | “Ho perso tutto nell’ultimo settore Sorpreso dalla McLaren”

(Di sabato 8 luglio 2023) Un quarto posto pernelle qualifiche del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2023 di F1. Il pilota della Ferrari avrebbe sperato di ottenere un riscontro migliore nel time-attack, che ha visto il solito Max Verstappen (Red Bull) davanti a tutti con il crono di 1:26.720 a precedere le duedel britannico Lando Norris (1:26.961) e dell’australiano Oscar Piastri (1:27.092). In quinta posizione l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz. “Mi sono giocato, peccato. In queste condizioni era un po’ difficile perché andare un po’ oltre il limite aveva delle ripercussioni negative“, ha raccontato, in riferimento a qualifiche che hanno visto anche la presenza della pioggia, a rendere ilpiù ...

(MON/Ferrari) 1:27.136 Terza fila 5. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:27.148 6. George Russell (GBR/Mercedes) 1:27.155 Quarta fila 7. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:27.211 8. ...Quarto e quinto posto per le Ferrari die Carlos Sainz , mentre subito dietro le Rosse partiranno le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Incubo per Sergio Perez con la ...Ferrari quarta e quinta rispettivamente con(gap da Verstappen di 0.416) e Carlos Sainz (0.428). Da notare la caporetto di Sergio Perez, eliminato nella Q1. Si infrange così il ...

Prima dell'avvento della pioggia, la terza sessione libera di Silverstone ha presentato una Ferrari in gran forma. Charles Leclerc, nonostante non abbia partecipato al secondo turno ...Charles Leclerc ha conquistato la seconda fila nel Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota della Ferrari non è riuscito ad assicurarsi la posizione al fianco di Max Verstappen per via della straordina ...