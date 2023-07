F1 | Charles Leclerc chiude al comando la FP3 di Silverstone e anticipa la pioggia | 6° Sainz | 8° Verstappen

(Di sabato 8 luglio 2023) Un brillanteha chiuso alla terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato dile condizioni meteo sono profondamente cambiate rispetto alla giornata di ieri. Il sole ha lasciato spazio alle nuvole e le temperature si sono abbassate (23° per quanto riguarda l’atmosfera e appena 29 sull’asfalto contro gli oltre 40 di ieri). Come se non bastasse a metà sessione ha iniziato a piovere, rovinando completamente i piani dei team. I piloti sono scesi in pista con la chiara intenzione di sfruttare al massimo ogni minuto del turno, con il rischioche poteva condizionare il lavoro., per esempio, che ieri ha perso tutta la FP2 per colpa ...

Non è scesa in pista per problemi elettrici la Ferrari di, mentre Hulkenberg (Haas), Gasly (Alpine), Piastri (McLaren) e Alonso (Aston Martin) chiudono la top ten dei migliori tempi ...Al quinto e settimo posto le due Ferrari rispettivamente con il monegasco(1'29"280) e con lo spagnolo Carlos Sainz (1'29"357). Si torna in pista alle 17. Verstappen è il più veloce ...... con Carlos Sainz secondo a 22 millesimi dalla Red Bull del dominatore Max Verstappen efeto ai box con la sua monoposto smontata (nubi cupe sulla gara di domenica), secondo il ...

Notte intensa per la Ferrari a Silverstone: il team di Maranello ha lavorato fino alle ore piccole per risolvere il problema elettrico che ha appiedato Charles Leclerc nelle seconde libere del Gran Pr ...Nella serata di ieri i tecnici della Ferrari hanno dovuto violare il coprifuoco a causa del problema elettrico che ha bloccato ai box Charles Leclerc per tutta la sessione FP2. L’anomalia alla power u ...