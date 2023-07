F1 | Carlos Sainz | “L’obiettivo è il podio | ma sarà dura star davanti alle Mercedes | McLaren sorprendenti”

(Di sabato 8 luglio 2023) Quinta posizione nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna per. Lo spagnolo della Ferrari si è dovuto accontentare di questo piazzamento con il crono di 1:27.148, in un time-attack nel quale il solito Max Verstappen ha ottenuto la pole-position con la Red Bull in 1:26.720duedel britannico Lando Norris (1.26.961) e dell’australiano Oscar Piastri (1:27.092). Quarto tempo per l’altro ferrarista Charles Leclerc. “Avevo un passo non disprezzabile nelle qualifiche. Le condizioni meteorologiche non erano ideali, vista la pioggia e l’asfalto maculato con cui abbiamo girato. Al di là di Max Verstappen che ha fatto una grandissima differenza, siamo tutti abbastanza vicini. Non ci aspettavamo che lefossero così veloci“, ha ...

A seguire le Ferrari di Charles Leclerc, quarto, e, quinto. Sono invece arrivati settimo e nono due ex Campioni del mondo, come Lewis Hamilton, settimo, e Fernando Alonso, nono. La gara ...Niente da fare per i rivali Lando Norris e Oscar Piastri, al secondo e terzo posto davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e. Guarda le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna di ...Quarta e quinta posizione in griglia per le Ferrari di Charles Leclerc e, seguite in sesta e settima posizione dalle due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Ottava posizione ...

Leclerc, team-radio furioso contro Sainz: "Bravo! Bel sorpasso!", altra rissa in Ferrari Liberoquotidiano.it

A Spielberg, una settimana fa, Max Verstappen per prendersi la pole aveva dovuto faticare non poco battendo Charles Leclerc di 28 millesimi. A Silverstone, è stato ancora lui, ...Prima dell'avvento della pioggia, la terza sessione libera di Silverstone ha presentato una Ferrari in gran forma. Charles Leclerc, nonostante non abbia partecipato al secondo turno ...