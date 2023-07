Europeo Under 21 | Trafford para un rigore all’ultimo minuto e l’Inghilterra vince VIDEO

(Di sabato 8 luglio 2023) Si conclude l’21. Le due nazionali arrivate all’ultima sfida sono state Inghilterra e Spagna, ma ovviamente solo una sarebbe potuta arrivare al trofeo. #U21EURO WINNERS Congratulations, #YoungLions! pic.twitter.com/zQwsnwpf6I — England (@England) July 8, 2023 La sfida inizia e gli inglesi si portano in vantaggio proprio allo scadere del recupero nel primo tempo. Dopo, la Spagna si avvicina a un pareggio, ma un goal viene annullato da un fuorigioco, un fuorigioco coerente con le nuove regole arbitrali. Infine, i rossi ci provano, ma solo unpuò dare loro il gol del pareggio. Colwill colpisce Abel Ruiz in area die solo dopo una chiamata al Var, l’arbitro assegna il calcio di. Lata del portiereè decisiva e ...

