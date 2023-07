Europei Under 21 | l’Inghilterra è campione d’Europa

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 luglio 2023) Si è concluso l’Europeo21: la vittoria è andata al, che batte in finale la Spagna con la rete di Curtis Jonesvince l’Europeo21: la nazionale dei tre leoni vince per la terza volta nella sua storia la competizione. In finale contro la Spagna decisiva la rete di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool. Finale caldo con un espulso per parte: Gibbs-White per gli inglesi e Blanco per le Furie Rosse.