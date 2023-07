Europei U21 | Inghilterra campione | Jones manda ko la Spagna

BATUMI (GEORGIA) - L'Inghilterra è campione d'Europa Under 21. Nella finalissima della Batumi Arena la squadra allenata da Carsley ha battuto la Spagna di Santiago Denia Sánchez . Un match ...L'Inghilterra conquista la vittoria agliUnder 21 e rompe una maledizione. Ora si può finalmente dire " It's coming home " per gli inglesi che superano di misura la Spagna grazie ad una deviazione vincente di Jones e al rigore parato ...George 1 - 1 (Finale) EUROPA- PLAY OFF Inghilterra- Spagna18:00 FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA HJK - Lahti 0 - 1 (Finale) Haka - Inter Turku 16:00 KTP - Ilves 16:00 KuPS - VPS 16:00 ...

Europei Under 21: Inghilterra-Spagna 1-0. La nazionale dei Tre Leoni campione continentale RaiNews

Decide il gol su punizione di Curtis Jones (con deviazione chiave della barriera) nel recupero del 1° tempo. L'errore dal dischetto di Abel Ruiz regala poi il titolo agli inglesi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...