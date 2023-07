(Di sabato 8 luglio 2023) Giornata dasull'autostrada A4 maparticolariper idiretti in Slovenia o Croazia o per gli automobilisti locali diretti in montagna o lungo il litorale delle ...

Giornata darosso sull'autostrada A4 ma senza particolari disagi per i turisti diretti in Slovenia o Croazia o per gli automobilisti locali diretti in montagna o lungo il litorale delle spiagge della ...Sabato prossimo 15 luglio invece sara' una giornata danero per chi dovra' spostarsi in aereo. La Filt Cgil ha infatti confermato un nuovo sciopero nazionale, dalle 10 alle 18, dei piloti e ...L'si preannuncia rovente anche nel settore dei trasporti, dove nella prossima settimana sono ... Sabato 15 'nero' Sabato prossimo 15 luglio invece sarà una giornata da 'nero' per ...

Estate: bollino rosso senza disagi in A4 con aumento di turisti - Veneto Agenzia ANSA

Giornata da bollino rosso sull'autostrada A4 ma senza particolari disagi per i turisti diretti in Slovenia o Croazia o per gli automobilisti locali diretti in montagna o lungo il litorale delle spiagg ...File interminabili, attese, incidenti. Messina si appresta a vivere l'ennesima estate di disagi lungo la tangenziale ...