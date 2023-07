Escursionista bergamasca grave dopo caduta di 10 metri | cercava funghi in Trentino

(Di sabato 8 luglio 2023) Una 74enne di San Paolo d’Argon è stata soccorsa sabato mattina (8 luglio),essereper una decina dida un sentiero inAlto Adige, dove si era recata a raccogliere dei. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 12.10 da parte del compagno di escursione. L’elisoccorso è stato inviato nelle vicinanze della strada forestale Menas-Mezzana. La paziente, in gravi condizioni a seguito del trauma cranico subito, è stata trasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento.

SOTTO IL MONTE (BERGAMO). Era disperso da ieri pomeriggio, 5 luglio, un uomo di 86 anni ritrovato oggi dal soccorso alpino nella zona del Monte Canto dopo diverse ore di ricerche ed apprensione. L'86e ...