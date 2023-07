Erdogan vede Zelensky | ' Sostegno a Kiev ma dialogo con Putin'

"Un accordo a cui tutto il mondo guarda, in particolare gli stati poveri dell'Africa", ha detto. Un'intesa siglata il 22 luglio 2022 e che da allora ha permesso il passaggio di 30 tonnellate ...avrà anche un ruolo centrale a Vilnius, dove il suo veto (e quello del premier ungherese Viktor Orbàn, il quale promette di accodarsi alle decisioni dei turchi) che tuttora blocca l'adesione ...Il colloquio con il presidente turcoè l'ultima tappa del nuovo tour internazionale di Volodymyr Zelensky, che alla vigilia del vertice Nato di Vilnius del 12 luglio lancia l'assalto finale ...

Erdogan vede Zelensky: "L'Ucraina merita l'ingresso nella Nato ... Agenzia ANSA

Erdogan ribadisce la difesa dell'integrità territoriale dell'Ucraina, non riconosce l'annessione della Crimea da parte russa, promette che la Turchia parteciperà alla ricostruzione dell'Ucraina ...Il presidente ucraino in tour per il vertice di Vilnius. Ma Ankara non dà l'ok alla Svezia. La svolta degli Usa ...