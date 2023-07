Erdogan | ' Putin verrà in Turchia in agosto'

Da Ankara fanno sapere che una telefonata tranelle prossime 24 ore è fortemente probabile. Allo stesso tempo si stanno definendo i dettagli per un viaggio di un ministro turco a ...Il presidente russo "Vladimirsi recherà in Turchia il prossimo mese". Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyipdurante una conferenza stampa congiunta con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky in visita a ...Da Ankara fanno sapere che una telefonata tranelle prossime 24 ore è fortemente probabile. Allo stesso tempo si stanno definendo i dettagli per un viaggio di un ministro turco a ...

Il presidente russo "Vladimir Putin si recherà in Turchia il prossimo mese". Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo ucraino Vol ...Erdogan ribadisce la difesa dell'integrità territoriale dell'Ucraina, non riconosce l'annessione della Crimea da parte russa, promette che la Turchia parteciperà alla ricostruzione dell'Ucraina ...