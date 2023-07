Erdogan | L' Ucraina merita l' ingresso nella Nato

(Di sabato 8 luglio 2023) L'" l'. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip, in conferenza stampa congiunta con il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, a Istanbul. Il presidente ...

"Non c'e' dubbio che l'meriti l'adesione alla Nato", ha dettoin un'apparizione mediatica congiunta con il presidente ucraino, aggiungendo che "entrambe le parti dovrebbero tornare ai ......è l'ultima tappa del nuovo tour internazionale di Volodymyr Zelensky, che alla vigilia del vertice Nato di Vilnius del 12 luglio lancia l'assalto finale ai dubbi sull'ingresso dell'...Lo hanno affermato i presidenti di Turchia e, Recep Tayyipe Volodymyr Zelensky durante una conferenza stampa congiunta tenuta a Istanbul al termine di colloqui fra i due. 8 luglio ...

Erdogan: «Kiev merita di entrare nella Nato». Prigozhin ricompare sui social e attacca i media russi Il Sole 24 ORE

L'Ucraina 'merita' l'ingresso nella Nato. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in conferenza stampa congiunta con il leader ...Venerdì, Volodymyr Zelensky si è recato in Turchia, a Istanbul, dove ha incontrato il dittatore locale, da poco rieletto presidente, Recep Tayyip Erdogan. Senza il minimo senso di vergogna, ecco come ...