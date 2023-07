Erdogan | «Kiev merita di entrare nella Nato» Gli 007 ucraini postano mappa mine nella centrale di Zaporizhzhia

Il colloquio con il presidente turcoè l'ultima tappa del nuovo tour internazionale di ... Mentre a quasi 500 giorni dall'inizio della guerra la controffensiva dinon è veloce come sperato'merita' l'ingresso nella Nato, ha affermatodopo aver accolto Zelensky a Istanbul.inoltre ha confermato che: "merita l'ingresso nella Nato . Russia e Ucraina dovrebbero tornare ai negoziati". Le bombe a grappolo Gli Usa intanto hanno confermato l'invio di bombe a ...

Erdogan: «Kiev merita di entrare nella Nato». Prigozhin ricompare sui social e attacca i media russi Il Sole 24 ORE

Nel 500esimo giorno di guerra, Volodymyr Zelensky va sull’Isola dei Serpenti e promette: “Riprenderemo la Crimea”. Il presidente turco spinge per un piano di pace e apre a Kiev nell’Alleanza Atlantica ...Istanbul, 8 lug. (askanews) - La Turchia e l'Ucraina sono pronte a lavorare per il rinnovo dell'accordo sul corridoio per l'esportazione dei cereali ucraini e russi verso il resto del mondo attraverso ...