Erdogan e Zelensky chiedono rinnovo dell' accordo per export cereali

(Di sabato 8 luglio 2023) La Turchia e l'Ucraina sono pronte a lavorare per ilsul corridoio per l'esportazione deiucraini e russi verso il resto del mondo attraverso il Mar Nero. Lo hanno ...

Lo hanno affermato i presidenti di Turchia e Ucraina, Recep Tayyipe Volodymyrdurante una conferenza stampa congiunta tenuta a Istanbul al termine di colloqui fra i due. 8 luglio ...Registrazione audio di "Il presidente ucraino Volodimirha incontrato a Istanbul il presidente turco Recep Tayyip. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara", registrato sabato 8 luglio 2023 alle 09:22. Sono intervenuti: Mariano Giustino ...Kiev 'merita' l'ingresso nella Nato, ha affermatodopo aver accoltoa Istanbul.

Erdogan vede Zelensky: "L'Ucraina merita l'ingresso nella Nato" - Mondo Agenzia ANSA

Nel 500esimo giorno di guerra, Volodymyr Zelensky va sull’Isola dei Serpenti e promette: “Riprenderemo la Crimea”. Il presidente turco spinge per un piano di pace e apre a Kiev nell’Alleanza Atlantica ...Istanbul, 8 lug. (askanews) - La Turchia e l'Ucraina sono pronte a lavorare per il rinnovo dell'accordo sul corridoio per l'esportazione dei cereali ucraini e russi verso il resto del mondo attraverso ...