, che finora ha fatto della Turchia il principale mediatore per la pace nel conflitto russo - ucraino, ha fatto questa dichiarazione a pochi giorni dal vertice Nato che si terrà a Vilnius, in ...Pesa soprattutto l'accoglienza riservata da Recepal presidente ucraino Volodimir Zelensky ... Quella in corso nel cuore dell'Europa,l'autorevole settimanale britannico, è un inedito ...... che ieri ammiravano i ragazzi della Wagner, ora stanno versando ogni tipo di veleno',il ... Volodymyr Zelensky, nella conferenza stampa congiunta con il presidente turco, Recep Tayyip. ...

Erdogan afferma che l'Ucraina "merita" di aderire alla Nato - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Il presidente turco, dopo un colloquio di due ore con Zelensky, ribadisce la difesa dell'integrità territoriale di Kiev e assicura aiuti per la ricostruzione ...