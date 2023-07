Erdogan afferma che l’Ucraina “merita” di aderire alla Nato

Kiev "merita" l'ingresso nella Nato,invece il presidente turcodopo aver accolto Zelensky a Istanbul. Russia e Ucraina "dovrebbero tornare ai negoziati di pace", ha aggiunto il ..., che finora ha fatto della Turchia il principale mediatore per la pace nel conflitto russo - ucraino, ha fatto questa dichiarazione a pochi giorni dal vertice Nato che si terrà a Vilnius, in ...Pesa soprattutto l'accoglienza riservata da Recepal presidente ucraino Volodimir Zelensky ... Quella in corso nel cuore dell'Europa,l'autorevole settimanale britannico, è un inedito ...

L'esercito russo ha bombardato Lyman, nella regione di Donetsk, almeno sei civili sono rimasti uccisi e cinque feriti: ha reso noto il governatore Pavlo Kyrilenko, citato da Rbc Ukraine. Un missile ha ...