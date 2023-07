Eolie Music Fest 2023 | il bilancio della terza edizione

(Di sabato 8 luglio 2023)– ph Matteo ScazzosiNove giorni ricchi di grandea live, emozioni intrise di energia per un’davvero indimenticabile:dal 29 giugno al 7 luglio ha animato le Isole– Lipari, Salina e Stromboli – con un calendario di appuntamenti tra mare, terra e la magia dei vulcani. Le giornate disono state scandite da appuntamentiali che si sono trasformati in jam session uniche, che hanno visto gli artisti esibirsi sia a bordo del “caicco palco” – l’imbarcazione itinerante lunga 27 metri immersa nel blu del mar Tirreno meridionale e circondata dalle barche che ospitavano gli ...

In occasione dell'Fest MOW è stato invitato a scoprire le suggestive isole siciliane da Koelliker, guidando la nuovissima Microlino: la microcar che di stile ne ha da vendere. Ecco com'è andata di Pietro ...Al via sabato 1 luglio, con i live di Elisa e Motta a Salina, il festival che fa il giro dell'arcipelago siciliano su un caicco lungo 27 metri. Le migliori foto della prima giornata e il programma ...

Lipari, 7 lug. (askanews) - Un festival unico nel suo genere, che ha mantenuto le promesse della vigilia, l'Eolie Music Fest è un nuovo modo di fare musica live portandola in luoghi inconsueti e nel ...Prosegue l’Eolie Music Fest 2023: Ensi racconta la sua esperienza insieme a Clementino nel mare di Stromboli. In attesa del party finale a Stromboli con il dj set di Riva Starr, Ensi racconta la sua e ...