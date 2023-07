Enterovirus neonati in Europa | alert dell’Oms

(Di sabato 8 luglio 2023) (Adnkronos) – L'allarme era partito dalla Francia ed era stato diffuso dall'Organizzazione mondiale della sanità il 31 maggio. Oltralpe i medici avevano rilevato un aumento dei casi di sepsi grave fra i, associata a un(Echovirus-11, E-11). Nel dettaglio il Paese aveva registrato 9 sepsi con compromissione epatica e insufficienza multiorgano con 7 morti, tra luglio 2022 e aprile 2023 da 4 ospedali in tre regioni diverse. Da allora altri Paesi hanno fatto verifiche e segnalato E-11, Italia compresa. Nell'ultimo report dell'Oms, diffuso oggi, risulta che al 26 giugno "7 casi di infezione neonatale da E-11 sono stati confermati in Italia tra aprile e giugno 2023". Tre di questi piccoli pazienti sono stati ricoverati in Terapia intensiva neonatale. Al momento della segnalazione, un solo caso di quelli intercettati dai medici italiani ...

Dopo Gb e Francia l'Organizzazione Mondiale della Sanità mette inallerta anche il nostro Paese. Casi anche in Croazia, Spagna e Svezia ...